В Ф-1 показали повреждения шлема Гасли после попадания камня на Гран-при Бельгии — 2024

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала фото шлема французского гонщика команды «Альпин» Пьера Гасли с Гран-при Бельгии — 2024, показав повреждения из-за попадания гравия.

Фото: formula1.com

Шлем в цветах Росомахи, стилизованный под фильм студии Марвел «Дэдпул и Росомаха», приобрёл глубокую дырку в районе лба.

В 2024-м поул завоевал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», а победу одержал Льюис Хэмилтон, выступавший за «Мерседес». Льюис финишировал вторым, но из-за дисквалификации своего напарника Джорджа Расселла, приехавшего первым, за недовес стал победителем этапа.

Пьер Гасли показал в квалификации 12-е время, а гонку закончил 13-м.