«Феррари» предложит новый контракт Вассёру на сезон-2026 — Autosprint

Руководство «Феррари» намерено сохранить руководителя команды Формулы-1 Фредерика Вассёра и предложить ему новый контракт на 2026 год, сообщили в издании Autosprint.

Вассёр окончил ESTACA и в 1996 году основал команду «АСМ», которая в партнёрстве с «Рено» выиграла чемпионат Франции Формулы-3 в 1998 году и чемпионаты Евросерии Формулы-3 в партнёрстве с «Мерседесом» и гонщиками Джейми Грином, Льюисом Хэмилтоном, Полом ди Рестой и Роменом Грожаном) с 2004 по 2007 год. В 2004 году он присоединился к Николасу Тодту, чтобы сформировать команду «АРТ Гран-при», которая выиграла чемпионат серии GP2 с Нико Росбергом в 2005 году и Льюисом Хэмилтоном в 2006 году.

В «Феррари» Вассёр перешёл из «Альфа Ромео» в 2023-м. В сезоне-2025 у «Феррари» после 12 этапов второе место в Кубке конструкторов и 222 очка.