Бенсон: Ферстаппен останется в «Ред Булл»

Известный журналист Эндрю Бенсон высказался о будущем четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл».

«Контракт Фернандо Алонсо с «Астон Мартин» истекает в конце следующего сезона, а Лэнс Стролл будет выступать за команду столько, сколько захочет. Стролл — сын владельца Лоуренса Стролла, и команда фактически существует ради него. С учётом того, что в следующем году Алонсо впервые получит шанс сесть за руль автомобиля, спроектированного Эдрианом Ньюи, шансы на то, что ему это особенно понравится, невелики. И хотя в Формуле-1 нет ничего невозможного и всегда можно чему-то удивиться, на данный момент, похоже, нет никакого движения по поводу изменения в их составе.

Если Ферстаппен покинет «Ред Булл», то, скорее всего, ради «Мерседеса». Согласится ли он на это, пока остаётся открытым вопросом. Судя по немногочисленной информации, полученной здесь и сейчас, Ферстаппен скорее останется в «Ред Булл», чем нет. Но, конечно, это может измениться», — написал Бенсон в своей колонке на ВВС.