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Трассу Формулы-1 в Зандворте размыло за пять недель до Гран-при

Трассу Формулы-1 в Зандворте размыло за пять недель до Гран-при
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В социальных сетях появились фотографии с трассы Формулы-1 в Зандворте, на которой в конце августа состоится 15-й этап «Королевских гонок» в сезоне-2025.

Фото: https://x.com/Lisaa_xlando

На протяжении большей части дня в понедельник на территории Нидерландов шли сильные дожди, из-за чего трасса в Зандворте оказалась размыта. В нидерландских СМИ сообщили, что команда студентов Технологического университета Делфта должна была протестировать свой гоночный автомобиль на водородном двигателе на автодроме в понедельник вечером. Этот тестовый заезд был отменён из-за затопления подъездных путей к автодрому.

Во вторник тесты Академии Формулы-1 были перенесены на более позднее время для восстановления трассы.

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