Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв объяснил, при каких условиях карьера Ферстаппена превзойдёт Алонсо

Вильнёв объяснил, при каких условиях карьера Ферстаппена превзойдёт Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв сравнил карьеры двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Я бы и сейчас поставил Алонсо впереди Ферстаппена, учитывая, как долго он выступает. Например, если Ферстаппен сможет выступать в течение 20 лет — прекрасно. Но дело в том, что Алонсо был на высоте и он также выиграл «24 часа Ле-Мана». Мы снова поговорим об этом через пять или 10 лет, когда победителем Ле-Мана будет Ферстаппен, он выиграет «24 часа Нюрбургринга», он будет заниматься другими вещами, однако его карьера ещё только начинается. Так что вам нужно сравнить всю карьеру в целом для таких оценок», — сказал Вильнёв на YouTube-канале The Red Flags Podcast.

Материалы по теме
Бенсон: Ферстаппен останется в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android