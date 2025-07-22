Вильнёв объяснил, при каких условиях карьера Ферстаппена превзойдёт Алонсо

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв сравнил карьеры двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Я бы и сейчас поставил Алонсо впереди Ферстаппена, учитывая, как долго он выступает. Например, если Ферстаппен сможет выступать в течение 20 лет — прекрасно. Но дело в том, что Алонсо был на высоте и он также выиграл «24 часа Ле-Мана». Мы снова поговорим об этом через пять или 10 лет, когда победителем Ле-Мана будет Ферстаппен, он выиграет «24 часа Нюрбургринга», он будет заниматься другими вещами, однако его карьера ещё только начинается. Так что вам нужно сравнить всю карьеру в целом для таких оценок», — сказал Вильнёв на YouTube-канале The Red Flags Podcast.