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Лоусон ответил, чувствует ли облегчение из-за проблем Цуноды в «Ред Булл»

Лоусон ответил, чувствует ли облегчение из-за проблем Цуноды в «Ред Булл»
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон из команды «Рейсинг Буллз» ответил, чувствует ли облегчение из-за проблем японца Юки Цуноды в «Ред Булл». Напомним, Юки заменил Лиама после двух Гран-при в 2025 году.

«Чувствую ли я облегчение из-за борьбы Юки с болидом? Потенциально — да. В то же время у меня было две гонки, и, честно говоря, за это время я совершенно не вник в ситуацию, так что я никогда не узнаю, чего бы мог добиться. Эти два уикенда оказались очень тяжёлыми, я работал всю свою карьеру, чтобы попасть в «Ред Булл», и это было тяжёлое начало сезона.

Я очень горжусь парнями и девушками, потому что они проделали большую работу, чтобы помочь мне чувствовать себя комфортно в этой машине, и это было приятно», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

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