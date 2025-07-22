Пилот IndyCar: видел тренировки Переса. Он не делал бы этого, если бы не хотел вернуться

26-летний мексиканский автогонщик серии IndyCar Пато О'Уорд высказался о возможном возвращении своего соотечественника Серхио Переса в Формулу-1.

«Я думаю, что его уход из Формулы-1 был не тем моментом, чего он хотел. Если он решит не возвращаться, он всё равно останется кумиром [для мексиканцев]. Не думаю, что это сильно изменится. Но я уже видел, как он тренируется, и он бы не делал этого, если бы не собирался возвращаться», — приводит слова О'Уорда издание Racingnews365.

Перес выступал в «Королевских гонках» с 2011 года, дебютировав в составе «Заубера». С 2021-го по 2024-й был пилотом «Ред Булл».