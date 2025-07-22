Комментатор Ф-1 рассказал о слухах про внеплановую пресс-конференцию Ферстаппена

Нидерландский комментатор Формулы-1 Нельсон Валкенбург заявил, что четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», перед Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» может провести специальную пресс-конференцию, во время которой объявит о своём будущем в «Мерседесе».

«До нас доходят слухи о том, что нам, возможно, придётся подготовиться к какому-то мероприятию для прессы в Спа. Но это совершенно не подтверждено. Это слухи, и я говорю: я подожду», — приводит слова Валкенбурга издание GPblog.

Позже и в самом издании опровергли возможное проведение пресс-конференции, поскольку Ферстаппен дождётся начала летнего перерыва, который наступит после Гран-при Венгрии, для принятия решения о своём будущем.