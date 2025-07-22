Пресс-служба автодрома в Зандворте опровергла повреждения трассы из-за дождей

Пресс-служба автодрома в Зандворте опубликовала информацию в связи с публикациями в СМИ о повреждениях полотна на автодроме из-за сильных дождей. В конце августа на трассе должен состояться этап Формулы-1.

«Вчерашний сильный дождь спровоцировал появление ложных новостей о повреждениях трассы. Сегодня рано утром наша команда проверила всю трассу. Несмотря на то что на некоторых участках трассы скопилось немного песка и воды, их быстро убрали. Покрытие сухое, чистое и готово к гонке на 100%. Фактически с сегодняшнего утра Академия Формулы-1 без каких-либо проблем выезжает на трассу для проведения запланированных тренировок. Все тренировки проходят в соответствии с планом. Увидимся на автодроме!» — говорится в заявлении автодрома.