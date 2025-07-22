Экс-инженер «Ред Булл» раскритиковал гонщицу Данику Патрик

Бывший инженер команды Формулы-1 «Ред Булл» Блейк Хинси в социальных сетях раскритиковал американскую гонщицу Данику Патрик, которая во время эфира на Гран-при Канады заявила Нико Росбергу, что трасса в Монреале не является сложной, но не обосновала свою точку зрения.

«Когда в эфире появляется Даника Патрик, вы немедленно выключаете трансляцию, потому что у вас есть стандарты. Я знаю, что я инженер и воспринимаю вещи не так, как многие люди, однако я думаю, что есть несколько общих черт между моим желанием получать удовольствие от гонок, в которых я не работаю, и моим отцом, который любит время от времени включать ТВ и смотреть гонки, но он не вернётся, потому что это всё так заумно и сложно, что трудно заинтересоваться.

Для парня, который смотрит Формулу-1 и не может заинтересоваться гонками на выносливость… Я понимаю. Однако если бы они объясняли больше о таких вещах, как и почему это работает, больше людей заинтересовались бы», — написал Хинси в социальной сети Х (ранее Twitter).