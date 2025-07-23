Баттон: Хэмилтон — исключительный талант

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон высказался о совместных выступлениях с семикратным чемпионом Льюисом Хэмилтоном, представляющим команду «Феррари».

«Я был его напарником три года, и тот талант, природная способность, которую он имеет, невероятны. Он мог испытывать трудности на тренировках, доходил до квалификации, и я думал: «Всё, я его поймаю. Я его обгоню». И он просто — бах — выдавал крутой круг. Это приходило из ниоткуда, и я не знаю, откуда это берётся в нём. Итак, при его исключительном таланте и, очевидно, карьере, которую он сделал, я не уверен, что кто-нибудь побьёт его рекорды», — приводит слова Баттона официальный сайт Формулы-1.