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Названа сумма, за которую в Apple готовы купить права на показ Формулы-1 в США

Названа сумма, за которую в Apple готовы купить права на показ Формулы-1 в США
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Руководство компании Apple предложило $ 150 млн за приобретение прав на показ гонок Формулы-1 на территории Соединённых Штатов Америки (США), сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным источника, эта сумма в разы превышает цифру, которую выплачивает действующий правообладатель — канал ESPN.

Ранее журнал Financial Times сообщил, что интерес студии к показу Формулы-1 появился после успеха одноимённого фильма с популярным голливудским актёром Брэдом Питтом.

На момент публикации официальные сборы картины про «Королевские гонки» достигли отметки в $ 434,527 млн при бюджете кинокартины в $ 200 млн.

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