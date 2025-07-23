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Эксперт назвал главное опасение «Ред Булл» после увольнения Хорнера

Эксперт назвал главное опасение «Ред Булл» после увольнения Хорнера
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Журналист итальянской редакции Motorsport Роберто Чинчеро опубликовал материал по поводу австрийской команды «Ред Булл», которая недавно уволила Кристиана Хорнера. В гоночном коллективе из Австрии британский специалист занимал пост руководителя.

«Негативная реакция будет, иначе и быть не могло после 20 лет руководства, но больше всего в «Ред Булл» опасаются потенциальной утечки кадров, которая будет, если Хорнер вернётся в составе другой команды. Некоторые предсказывают «Ред Булл» тяжёлые времена, другие убеждены в её крахе, но есть и те, кто считает, что энергичный Лоран Мекис — именно та фигура, которая выведет австрийскую команду на новый этап её истории», — говорится в материале Чинчеро.

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