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Себастьян Феттель прояснил возможность баллотироваться на пост президента ФИА

Себастьян Феттель прояснил возможность баллотироваться на пост президента ФИА
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель ответил на вопрос по поводу возможного выдвижения своей кандидатуры на выборы президента ФИА. В настоящий момент этот пост занимает Мохаммед бен Сулайем.

«Я слишком мало знаком с обязанностями президента ФИА. Да, у меня есть некоторое представление, но его слишком мало, чтобы сформировать оценку. Так что было бы несерьёзно сказать сейчас: да, я могу себе это представить. Росс Браун (бывший спортивный директор Формулы-1. – Прим. «Чемпионата») может судить об этом, потому что у него было больше точек соприкосновения с ФИА на своей должности. Поэтому он знает, какой тип людей подходит для этой должности», — приводит слова Феттеля Auto Motor und Sport.

Выборы нового руководителя ФИА должны состояться в декабре 2025 года.

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