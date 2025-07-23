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Феттель объяснил, в каком случае мог бы дать согласие занять место Марко в «Ред Булл»

Феттель объяснил, в каком случае мог бы дать согласие занять место Марко в «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель поделился мнением о шансах занять должность Хельмута Марко в «Ред Булл». В австрийской команде Марко является спортивным советником.

«Я очень хорошо знаю Хельмута, и мы поддерживаем связь. Если бы всё это действительно стало более конкретным, мне нужно было бы сначала получить представление, какая задача будет стоять передо мной. Во многом решение зависело бы от этого. Безусловно, я могу привнести определённую компетентность в силу своего опыта и профиля», — приводит слова Феттеля издание Auto Motor und Sport.

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