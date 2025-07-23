Эксперт: если Ферстаппен решит уйти, это станет ужасной насмешкой для «Ред Булл»

Журналист итальянской редакции Motorsport Роберто Кинкеро поделился мнением об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл». Также Чинчеро допустил потенциальный уход из команды её лидера гонщика Макса Ферстаппена.

«Это станет одной из самых серьёзных головных болей этого лета, которая продлится до тех пор, пока «Мерседес» не прояснит свою позицию относительно будущего Джорджа Расселла. Уход Хорнера казался решением в пользу клана Ферстаппена и Хельмута Марко, но, если Макс всё же решит покинуть команду, это станет ужасной насмешкой для руководства «Ред Булл», — говорится в материале Чинчеро.

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