Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода ответил, как относится к назначению Мекиса на должность главы «Ред Булл»

Цунода ответил, как относится к назначению Мекиса на должность главы «Ред Булл»
Комментарии

Пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода высказался о предстоящем Гран-при Бельгии и изменениях в руководстве команды.

«Паузу я потратил на упорные тренировки и ментальную перезагрузку. Хочется подойти к Спа максимально готовым, как физически, так и психологически. Чувствую себя сильным, не могу дождаться гонок перед летним перерывом.

Мы вступаем в новую эпоху для команды, будет здорово снова объединиться с Лораном [Мекисом], мы успешно работали в «Рейсинг Буллз». Я знаю, как ему нравится работать, мы полностью сосредоточены на продвижении вперёд. Что же касается меня, то я должен начать показывать нужный результат. Спа — весёлая трасса, она может нам подойти», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

Материалы по теме
Эксперт: приход Мекиса в «Ред Булл» поможет Цуноде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android