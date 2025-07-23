Цунода ответил, как относится к назначению Мекиса на должность главы «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода высказался о предстоящем Гран-при Бельгии и изменениях в руководстве команды.

«Паузу я потратил на упорные тренировки и ментальную перезагрузку. Хочется подойти к Спа максимально готовым, как физически, так и психологически. Чувствую себя сильным, не могу дождаться гонок перед летним перерывом.

Мы вступаем в новую эпоху для команды, будет здорово снова объединиться с Лораном [Мекисом], мы успешно работали в «Рейсинг Буллз». Я знаю, как ему нравится работать, мы полностью сосредоточены на продвижении вперёд. Что же касается меня, то я должен начать показывать нужный результат. Спа — весёлая трасса, она может нам подойти», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».