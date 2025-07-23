Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Бельгии и новом руководителе «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии, а также высказался о новом руководителе команды Лоране Мекисе. Специалист занял пост уволенного Кристиана Хорнера.

«Это классическая трасса, которая всегда была моей любимой в календаре. Чтобы проехать хороший круг, здесь нужно делать всё правильно. Мне нравятся скоростные повороты, такие как «О Руж». Также мне нравятся перепады высот, которые усложняют управление автомобилем.

В Сильверстоуне мы выступили не лучшим образом, но завоевание поула в квалификации было многообещающим шагом. На прошлой неделе я вернулся на базу, чтобы провести некоторое время за работой на симуляторе. С нетерпением жду начала тесного сотрудничества с Лораном Мекисом. В Бельгии «оранжевая армия» всегда оказывает огромную поддержку. Для меня это как вторая домашняя гонка. Так что я вернусь в шлеме Orange Lion, своей специальной кепке и ботинках», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Гран-при Бельгии состоится с 25 по 27 июля.

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена: