Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Бельгии и новом руководителе «Ред Булл»

Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Бельгии и новом руководителе «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бельгии, а также высказался о новом руководителе команды Лоране Мекисе. Специалист занял пост уволенного Кристиана Хорнера.

«Это классическая трасса, которая всегда была моей любимой в календаре. Чтобы проехать хороший круг, здесь нужно делать всё правильно. Мне нравятся скоростные повороты, такие как «О Руж». Также мне нравятся перепады высот, которые усложняют управление автомобилем.

В Сильверстоуне мы выступили не лучшим образом, но завоевание поула в квалификации было многообещающим шагом. На прошлой неделе я вернулся на базу, чтобы провести некоторое время за работой на симуляторе. С нетерпением жду начала тесного сотрудничества с Лораном Мекисом. В Бельгии «оранжевая армия» всегда оказывает огромную поддержку. Для меня это как вторая домашняя гонка. Так что я вернусь в шлеме Orange Lion, своей специальной кепке и ботинках», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Гран-при Бельгии состоится с 25 по 27 июля.

Материалы по теме
Эксперт: если Ферстаппен решит уйти, это станет ужасной насмешкой для «Ред Булл»

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android