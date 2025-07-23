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Юки Цунода опубликовал пост по поводу потерянного во время купания телефона

Юки Цунода опубликовал пост по поводу потерянного во время купания телефона
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поблагодарил людей, которые предпринимали попытку найти его телефон. Напомним, японский спортсмен потерял мобильный во время купания в озере Комо в Италии.

«Ценю щедрых людей, которые искали мой телефон в озере Комо. В результате они нашли несколько. Но не волнуйтесь, у меня уже новый. Вблизи воды рекомендую носить телефоны в глубоких карманах, потому что они имеют свойство теряться», — написал Цунода на своей странице в социальных сетях.

Ранее бывшая команда Цуноды «Рейсинг Буллз» пошутила по поводу пропажи Юки, напомнив ему о встрече с Джейсоном Стэйтемом.

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