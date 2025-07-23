Юки Цунода опубликовал пост по поводу потерянного во время купания телефона

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поблагодарил людей, которые предпринимали попытку найти его телефон. Напомним, японский спортсмен потерял мобильный во время купания в озере Комо в Италии.
«Ценю щедрых людей, которые искали мой телефон в озере Комо. В результате они нашли несколько. Но не волнуйтесь, у меня уже новый. Вблизи воды рекомендую носить телефоны в глубоких карманах, потому что они имеют свойство теряться», — написал Цунода на своей странице в социальных сетях.
Ранее бывшая команда Цуноды «Рейсинг Буллз» пошутила по поводу пропажи Юки, напомнив ему о встрече с Джейсоном Стэйтемом.
Цунода тестирует чемпионский «Ред Булл» в Сильверстоуне: