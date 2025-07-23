«Феррари» подтвердила слухи об обновлении на Гран-при Бельгии

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем Гран-при Бельгии, который пройдёт с 25 по 27 июля в Спа.

«Гран-при Бельгии – первый из двух этапов перед летним перерывом. Мы упорно работали на базе, чтобы представить дополнительный пакет обновлений для SF-25. И в эти выходные мы сосредоточимся на том, чтобы по максимуму его реализовать.

Как и всегда в спринтерском уикенде, сильный старт и стабильные свободные практики станут залогом успеха. Разница между командами очень мала сейчас, поэтому каждая маленькая деталь имеет значение», — приводит слова Вассёра официальный сайт «Феррари».

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