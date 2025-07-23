Тото Вольф объяснил важность Гран-при Бельгии и Венгрии для будущего «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о предстоящем выступлении команды на Гран-при Бельгии и Венгрии.

«Следующие два Гран-при дадут нам возможность подойти к летнему перерыву с набранным темпом. В первых 12 гонках сезона мы несколько раз были в числе лидеров. Не обходилось и без трудностей. Мы сосредоточили все силы, усердно работая над тем, чтобы быть конкурентоспособными на всех этапах. После паузы в сезоне наше внимание неизбежно будет переключено на 2026 год. Поэтому важно, чтобы в двух следующих гонках W16 показал себя максимально хорошо на разных трассах и в разных условиях.

Трассы в Бельгии и Венгрии являются полезными площадками, которые помогут нам продолжать эту работу. Они отличаются друг от друга по характеру: «Спа» с перепадами высот, скоростными поворотами и переменчивой погодой контрастирует с узкой и извилистой трассой Будапешта, где температура часто бывает одной из самых высоких в году. Постараемся добиться хороших результатов, оптимизируя каждый уикенд и борясь за высокие результаты», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Гран-при Бельгии состоится с 25 по 27 июля, а венгерский этап пройдёт с 1 по 3 августа.

Материалы по теме «Феррари» подтвердила слухи об обновлении на Гран-при Бельгии

Хэмилтон подарил 3000 копий картины сотрудникам «Мерседеса»: