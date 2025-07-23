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Феттель вспомнил ответ Михаэля Шумахера, когда в начале карьеры попросил у него совета

Феттель вспомнил ответ Михаэля Шумахера, когда в начале карьеры попросил у него совета
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель вспомнил, как в начале карьеры обратился за советом к своему соотечественнику легендарному гонщику Михаэлю Шумахеру.

«Помню, как однажды позвонил Михаэлю Шумахеру. В тот момент он уже завершил карьеру. Я хотел узнать у него, как он проезжает первый сектор в Сузуке, потому что он всегда показывал там сильные результаты. Он ответил: «Понятия не имею, что мне тебе сказать?» Он не описал мне подробно, как именно он проходит все повороты. Просто сказал, что делал так, как считал правильным. Он верил в это», — приводит слова Феттеля издание Auto Motor und Sport.

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