Феттель вспомнил ответ Михаэля Шумахера, когда в начале карьеры попросил у него совета

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель вспомнил, как в начале карьеры обратился за советом к своему соотечественнику легендарному гонщику Михаэлю Шумахеру.

«Помню, как однажды позвонил Михаэлю Шумахеру. В тот момент он уже завершил карьеру. Я хотел узнать у него, как он проезжает первый сектор в Сузуке, потому что он всегда показывал там сильные результаты. Он ответил: «Понятия не имею, что мне тебе сказать?» Он не описал мне подробно, как именно он проходит все повороты. Просто сказал, что делал так, как считал правильным. Он верил в это», — приводит слова Феттеля издание Auto Motor und Sport.

Феттель помог фанату сделать предложение руки и сердца: