Албон: хотел знать, как я буду выглядеть на фоне такого напарника, как Сайнс

Пилот «Уильямса» Александер Албон высказался о своём напарнике по команде Карлосе Сайнсе.

«Думаю, у людей изменилось восприятие меня. Меня было просто принижать или недооценивать из-за напарников. Это было лёгкое оправдание. Когда Джеймс Ваулз заговорил со мной о переходе в команду такого пилота, как Карлос Сайнс, у меня было два повода для позитивного настроя. В первую очередь, я понимал, что Карлос как опытный пилот станет для команды ценным активом.

Во-вторых, я знал, что Карлос станет для меня отличным ориентиром. Это пилот, с которым я могу себя сравнить. И я очень хотел знать, как я буду выглядеть на фоне такого напарника, как Карлос. Я был уверен ы себе и, думаю, смог удивить людей в паддоке своими результатами. Но не думаю, что люди, которые хорошо меня знают, были удивлены, я говорю о тех, с кем я работаю в «Уильямсе», и о тех, кто знал меня достаточно давно», — приводит слова Албона Crash.