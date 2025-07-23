В «Кадиллаке» определились с первым пилотом, это не Перес — Auto Action

Команда Формулы-1 «Кадиллак» определилась с составом пилотов на свой дебютный сезон в Формуле-1. Об этом сообщает издание Auto Action.

Как информирует источник, первым пилотом команды станет финский гонщик Валттери Боттас. По информации источника, он опередил Серхио Переса и место достанется именно ему.

Что касается второго пилота, то это место с большой вероятностью займёт бразильский пилот Фелипе Другович. В команде хотят подписать на роль второго пилота молодого гонщика, который может в перспективе вырасти в топ-пилота.

При этом в «Кадиллаке» рассматривали кандидатуры Гуаньюя Чжоу, Юки Цуноды, Джека Дуэна и Мика Шумахера. Более того, как сообщается, пилотам уже сообщили о своём решении.