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«В каждой команде Формулы-1 есть два места». Расселл — о возможном переходе Ферстаппена

«В каждой команде Формулы-1 есть два места». Расселл — о возможном переходе Ферстаппена
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о возможном подписании командой контракта с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Если честно, я думаю, вы спрашиваете не того человека. Для команды всё зависит от того, к чему вы стремитесь, и сейчас мы вторые или третьи по скорости, и, возможно, мы выступаем немного лучше, чтобы быть вторыми.

Но «Мерседес» хочет вернуться на вершину, а если вы хотите вернуться на вершину, вам нужно убедиться, что у вас лучшие гонщики, лучшие инженеры, лучшая команда механиков, и именно за этим гонится команда. Поэтому вполне нормально, что переговоры с такими людьми, как Ферстаппен, продолжаются, но что касается меня, если я выступаю так, то о чём я должен беспокоиться? В каждой команде Формулы-1 есть два места», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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