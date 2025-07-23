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Паскаль Сиакам будет управлять машиной безопасности на гонке NASCAR Cup Series

Паскаль Сиакам будет управлять машиной безопасности на гонке NASCAR Cup Series
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Форвард «Индианы Пэйсерс», финалист сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации Паскаль Сиакам станет водителем машины безопасности перед стартом гонки NASCAR Cup Series в Индианаполисе 27 июля.

Об этом сообщает пресс-служба серии.

«Баскетбол и гонки – «Пэйсерс» и «рейсеры». В Индиане все идут бок о бок. После такого незабываемого плей-офф в НБА мы не могли упустить возможность пригласить Паскаля на трассу», — заявили организаторы гонки.

Напомним, гонка NASCAR Cup Series в Индианаполисе состоится 27 июля. Эта гонка станет 22-й в регулярном сезоне чемпионата NASCAR Cup Series и заключительной во внутрисезонном чемпионате, в финал которого вышли Тай Диллон и Тай Гиббс.

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