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Албон рассказал, что отличает лучших гонщиков в мире

Албон рассказал, что отличает лучших гонщиков в мире
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался о том, что делает гонщика успешным в современной Формуле-1, приведя в пример Макса Ферстаппена и Фернандо Алонсо.

«Я бы не сказал, что они слишком быстро думают. Думаю, лучшие гонщики мира обладают способностью всегда думать быстрее других.

Я всегда считал, что лучшие гонщики в мире — это те, кто больше всего времени уделяет размышлениям, у кого самый высокий уровень интеллекта. Представьте себе Макса, который смотрит в экран, проезжая мимо. Посмотрите на Фернандо, который обдумывает стратегию, находясь за 15 кругов до пит-стопа», — сказал Албон в эфире подкаста Beyond the Grid.

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