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В «Астон Мартин» анонсировали обновления на Гран-при Бельгии

В «Астон Мартин» анонсировали обновления на Гран-при Бельгии
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Исполнительный директор и руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался об обновлениях автомобиля в 2025 году.

«В Сильверстоуне было сложно собрать данные по аэродинамическому пакету из-за сложных погодных условий. Но мы соберёмся на базе и подробно разберём, что нам известно относительно днища и незначительных изменений в верхней части кузова.

В Спа нас ждёт ещё один большой этап обновлений, и мы решим, что будем делать до конца года. Мы не будем вкладывать дополнительные значительные средства в аэродинамику, но если есть вещи, которые мы можем заметить и улучшить, что поможет нам усовершенствовать наш болид, то это поможет нам и в 2026 году, и далее.

Настроение гораздо более позитивное. Если болид быстр, то ты получаешь очки и, что важно, — более подробную обратную связь. В любом случае выполняется всё тот же объём работы, но набранные очки всегда поднимают настроение в команде в понедельник. Так что это просто помогает двигаться вперёд.

Пакет, который был установлен на машину в Имоле, показал себя хорошо, и сравнение с соперниками сейчас показывает приятные данные. Нужно знать сильные и слабые стороны автомобиля. Но команда на трассе и команда, оказывающая поддержку на заводе, работают слаженно, и это очень приятно видеть», — приводит слова Кауэлла Motorsport Week.

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