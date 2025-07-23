В «Астон Мартин» анонсировали обновления на Гран-при Бельгии

Исполнительный директор и руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Кауэлл высказался об обновлениях автомобиля в 2025 году.

«В Сильверстоуне было сложно собрать данные по аэродинамическому пакету из-за сложных погодных условий. Но мы соберёмся на базе и подробно разберём, что нам известно относительно днища и незначительных изменений в верхней части кузова.

В Спа нас ждёт ещё один большой этап обновлений, и мы решим, что будем делать до конца года. Мы не будем вкладывать дополнительные значительные средства в аэродинамику, но если есть вещи, которые мы можем заметить и улучшить, что поможет нам усовершенствовать наш болид, то это поможет нам и в 2026 году, и далее.

Настроение гораздо более позитивное. Если болид быстр, то ты получаешь очки и, что важно, — более подробную обратную связь. В любом случае выполняется всё тот же объём работы, но набранные очки всегда поднимают настроение в команде в понедельник. Так что это просто помогает двигаться вперёд.

Пакет, который был установлен на машину в Имоле, показал себя хорошо, и сравнение с соперниками сейчас показывает приятные данные. Нужно знать сильные и слабые стороны автомобиля. Но команда на трассе и команда, оказывающая поддержку на заводе, работают слаженно, и это очень приятно видеть», — приводит слова Кауэлла Motorsport Week.