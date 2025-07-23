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«Это главный приоритет». Тото Вольф — о составе «Мерседеса» на сезон-2026

«Это главный приоритет». Тото Вольф — о составе «Мерседеса» на сезон-2026
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о том, какой состав пилотов планирует команда на следующий сезон с учётом слухов о возможном переходе в команду четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Мы хотим продолжать сотрудничество с Джорджем Расселлом и Кими Антонелли. Это наш главный приоритет. Все в курсе событий», — приводит слова Тото Вольфа ORT.

Ранее сообщалось, что перед Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» Ферстаппен может провести специальную пресс-конференцию, во время которой объявит о своём будущем в «Мерседесе». Однако позднее эта информация была опровергнута.

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