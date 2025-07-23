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Вольф прокомментировал слухи о переговорах с Максом Ферстаппеном

Вольф прокомментировал слухи о переговорах с Максом Ферстаппеном
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о слухах о том, что он проводил переговоры в Италии с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном о переходе в немецкую команду.

«Новинка в том, что люди делают фотоколлажи с самолётами. Раньше такого не было. То, что вы отдыхаете рядом друг с другом, не означает, что вы будете вместе работать в Формуле-1. Мы всегда хорошо ладили. Просто так получилось, что мы ещё и отдыхаем в одних и тех же местах», — приводит слова Тото Вольфа ORT.

Ранее сообщалось, что перед Гран-при Бельгии на трассе «Спа-Франкоршам» Ферстаппен может провести специальную пресс-конференцию, во время которой объявит о своём будущем в «Мерседесе». Однако позднее эта информация была опровергнута.

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