Патрезе: не думаю, что Ферстаппен был бы рад остаться в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Риккардо Патрезе высказался о ситуации вокруг пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Очень сложно понять, что происходит в «Ред Булл». Во-первых, история с Хорнером стала неожиданностью. Мы знали, что в команде были проблемы. Теперь вот новость о Максе, который, похоже, хочет перейти в «Мерседес». Это должно быть возможно.

Главное, что в команде нет больше Эдриана Ньюи. Почему он ушёл? Так что, в конечном счёте, я не знаю, сможет ли «Ред Булл» в следующем году стать хорошей командой.

Для Макса это означает, что он, вероятно, хотел бы изменить команду. А теперь все говорят, что лучший вариант — это «Мерседес», потому что у них лучшая новая силовая установка. Как и в прошлый раз, когда вступил в силу предыдущий регламент, у них сразу появилось большое преимущество и они выиграли много чемпионатов.

Я думаю, что если он сможет перейти в «Мерседес», то так и поступит. Судя по нынешним обстоятельствам, не думаю, что он очень рад остаться в нынешней команде», — приводит слова Патрезе RacingNews365.