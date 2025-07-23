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У монстр-трака во время шоу отвалилось колесо и раздавило машины на парковке

У монстр-трака во время шоу отвалилось колесо и раздавило машины на парковке
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Во время шоу турне Malicious Monster Truck Tour в Бремертоне (штат Вашингтон, США) от одного из автомобилей отскочило колесо и приземлилось на парковке рядом с ареной. В результате инцидента никто не пострадал.

Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях.

Однако отлетевшее колесо серьёзно повредило автомобиль Kia Spectra, фактически уничтожив крышу машины.

Как сообщается, монстр-трак был оснащён специальными тросами, однако они не смогли предотвратить случившееся.

Организаторы шоу уже связались с компанией, занимающейся установкой ограждений, чтобы выяснить, как предотвратить подобные инциденты в будущем.

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