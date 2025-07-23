Эксперт ответил, может ли Ферстаппен намеренно ехать медленнее из-за пункта об уходе

Известный журналист Питер Уиндзор высказался о том, не может ли четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен намеренно снижать свой темп, чтобы активировать пункт о выкупе контракта у «Ред Булл».

«Нет, не видел признаков того, что Макс намеренно снижает свою производительность, чтобы активировать пункт об уходе из команды. Мне кажется, Макс сейчас думает, что машина настолько плоха, что ему не нужно ничего делать намеренно. Он просто пилотирует, и обязательно возникнут какие-нибудь неприятности, которые приведут к проблемам. И, думаю, он прав. Всё началось в Испании, не так ли?

Не думаю, что в его ДНК заложено что-то иное, кроме как ехать на максимально возможной скорости, учитывая все переменные, которые ему приходится учитывать.

Он всего лишь гонщик. Мы все знаем, что, если пытаешься пилотировать машину или играть в любом виде спорта, а не побеждать, это большая проблема, не так ли? Но как только начинаешь думать: «Может быть, стоит немного расслабиться?» — всё идёт не так: теряется время, ритм… Всё вылетает из головы. Макс бы так не поступил.

Единственный гонщик, с которым я когда-либо разговаривал, кто действительно признался, что старался ехать медленнее, чем мог, как ни странно, это был Хуан Пабло Монтойя. Помню, это было в Венгрии, и он знал, что «Уильямс» не будет достаточно быстр, чтобы занять поул-позицию, поэтому он пытался квалифицироваться третьим, а не вторым, чтобы оказаться на чистой стороне трассы. По памяти это не сработало, но, по крайней мере, он это признал», — приводит слова Уиндзора GPBlog.