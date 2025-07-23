Палмер: все ждали, что Антонелли будет чуть быстрее

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о выступлениях пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Не забывайте, что Антонелли всего 18 лет и он соперничает с Джорджем Расселлом. То есть пилотом, который способен стать чемпионом Формулы-1 за рулём подходящего болида. И который в прошлом сезоне победил семикратного чемпиона мира. Так что было более чем понятно, что в этом противостоянии Антонелли будет непросто. В квалификациях он проигрывает напарнику около трёх десятых секунды. Но не забывайте, как быстро он поднимается по карьерной лестнице, как он с ходу оказался в Формуле-2.

Думаю, учитывая его талант, мы все ждали, что он будет чуть быстрее. Но я бы не назвал его выступления слабыми, а временами он демонстрирует проблески настоящего таланта. Это главное», — приводит слова Палмера Crash.