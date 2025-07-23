Лоусон поделился ожиданиями от Гран-при Бельгии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о предстоящем Гран-при Бельгии.

«Мы приложим все усилия, чтобы завершить первую часть сезона на высокой ноте, потому что впереди нас ждут две последние гонки перед летним перерывом. Спа — культовая трасса с богатой историей. Мне нравилось участвовать здесь в гонках других категорий, поэтому я с нетерпением жду возможности выступить здесь за рулём болида Формулы-1.

В эти выходные погода обещает быть интересной, как и всегда на этой трассе. Я рад вернуться за руль после короткого перерыва, так что мы готовы к сильному завершению первой части сезона», — приводит слова Лоусона RacingNews365.