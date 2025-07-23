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«У каждого есть слабость». Вильнёв высказался о штрафах Ферстаппена

«У каждого есть слабость». Вильнёв высказался о штрафах Ферстаппена
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о штрафах, которые получает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Политика, все эти игры, которые происходят за пределами машины, иногда в голове, будут иметь огромное влияние. И они — неотъемлемая часть того, что будет происходить на гоночной трассе.

У каждого есть своя слабость, своё больное место. Макс иногда видит перед собой красную тряпку и становится немного агрессивнее, и это ему дорого обходится.

В автоспорте это означает штраф в суперлицензию, и теперь он находится в шаге от дисквалификации в одной из гонок, и есть вероятность, что это может произойти, и из-за этого он может повести себя иначе», — приводит слова Вильнёва GPBlog.

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