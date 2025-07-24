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Экс-сотрудник «Ред Булл»: смена команды Ферстаппеном сопряжена с риском

Экс-сотрудник «Ред Булл»: смена команды Ферстаппеном сопряжена с риском
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Бывший технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз высказался о ситуации с четырёхкратным и действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«На это очень сложно ответить. Гонщики — это прежде всего спортсмены. Он будет стремиться попасть в команду, которая предоставит ему машину, которая позволит ему конкурировать.

Очевидно, он знает ситуацию изнутри. Он видит свою команду лучше, его отец видит её лучше, чем, возможно, мы. Они поймут, насколько это возможно. Очевидно, что команда, которая сейчас находится в состоянии некоторой нестабильности, представляет больший риск, чем команда, которая была стабильна.

Я уверен, что это важный фактор, но это невероятно сложное решение. Кроме того, я не знаю, каковы условия их контракта. Думаю, смена команды тоже сопряжена с определенным риском», — приводит слова Фэллоуза GPBlog.

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