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У Ферстаппена истёк срок действия опции выхода из контракта с «Ред Булл» — ORF

У Ферстаппена истёк срок действия опции выхода из контракта с «Ред Булл» — ORF
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», не может активировать опцию о досрочном выходе из контракта с коллективом из-за истечения срока её действия, сообщили в австрийском издании ORF.

По данным различных изданий, Ферстаппен мог расторгнуть контракт с «Ред Булл» в случае, если к середине сезона-2025 будет находиться в личном зачёте ниже третьего места. После 12 из 24 этапов у него 165 очков и третья позиция, а в день публикации новости, 24 июля, в Спа начался медиадень 13-го этапа — Гран-при Бельгии.

Макс дебютировал в Формуле-1 в 2015-м в составе младшей команды австрийцев «Торо Россо». С 2016-го стал пилотом «Ред Булл» и за это время завоевал четыре титула.

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