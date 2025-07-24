Ферстаппен рассказал, как дочь Квята помогла ему подготовиться к отцовству

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался об отцовстве, отметив, что воспитание Пенелопы Квят — дочери Даниила Квята — помогло ему подготовиться.

«После жизни с Пенелопой я начал понимать, как жить с маленьким ребёнком. Так что это достаточно хорошо подготовило меня к встрече с моей собственной маленькой девочкой. Когда я был ребёнком, то расстраивался из-за того, что мой отец уезжал на гоночные уикенды, а я не мог присоединиться к нему. В то время как мама заботилась о доме.

Так что для меня и Келли мои разъезды по Гран-при — естественный процесс. Наш жизненный с ней опыт (Макс говорит, что Келли — дочь гонщика, и сама привыкла к такому. — Прим. «Чемпионата») помогает нам», — приводит слова Ферстаппена The Athletic.