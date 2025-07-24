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Патрезе объяснил, чем Макс Ферстаппен похож на Михаэля Шумахера и Айртона Сенну

Патрезе объяснил, чем Макс Ферстаппен похож на Михаэля Шумахера и Айртона Сенну
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Шестикратный победитель Гран-при Формулы-1 Риккардо Патрезе объяснил, чем четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» похож на легендарных Михаэля Шумахера и Айртона Сенну.

«Я слышал, что было также интервью с Нельсоном Пике-младшим, чья сестра встречается с Максом. И он сказал, что, по его мнению, Макс перейдёт в «Мерседес» в следующем году. Безусловно, ситуация в «Ред Булл» с технической и организационной точек зрения уже не та, что была несколько лет назад. Для такого пилота, как Макс, провести год без конкурентоспособной машины — это не выход.

Уже в этом году только благодаря своим способностям он завоёвывает поул-позиции, а иногда и выигрывает Гран-при. Макс — это то, что я видел в своё время от Михаэля Шумахера и Айртона Сенны. Даже в ситуации, когда их команда не являлась топовой, они всё равно могли выигрывать гонки и, возможно, бороться за чемпионство. Но для такого пилота, как Макс, этого недостаточно. Он определённо считает, что пришло время действовать. Но то, что произойдёт в «Мерседесе», если он уйдёт туда, — это уже другая проблема», — приводит слова Патрезе издание Racignnews365.

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