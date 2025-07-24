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NASCAR проведёт гонку на действующей военно-морской базе США

NASCAR проведёт гонку на действующей военно-морской базе США
NASCAR проведёт гонку на военно-морской базе США
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Национальная ассоциация гонок сток-каров (NASCAR) объявила о проведении в следующем году этапа NASCAR Cup Series на действующей военно-морской базе Коронадо в Сан-Диего. Отмечается, что трёхдневный уикенд пройдёт с 19 по 21 июня и будет включать в себя не только гонку Cup Series, но также заезды младших национальных дивизионов — NASCAR Xfinity Series и Craftsman Truck Series.

Гонка на базе Коронадо будет считаться вторым уличным этапом в календаре NASCAR Cup Series. Впервые заезды этого первенства прошли на проложенной по улицам трассе в 2023 году, когда в календаре дебютировала уличная трасса в Чикаго. Тогда победу в ней одержал впервые севший за руль машины NASCAR Cup Series экс-чемпион австралийского первенства Supercars Шейн ван Гисберген, и в начале июля 2025-го новозеландец победил в Чикаго во второй раз.

В рамках текущего сезона NASCAR Cup Series прошёл уже 21 этап, а в предстоящий уикенд состоится одна из самых престижных гонок в календаре — Brickyard 400 на легендарном овале «Индианаполис Мотор Спидвей». В роли гранд-маршала на этом этапе выступит персонаж «Улицы Сезам», а управлять пейс-каром будет игрок НБА Паскаль Сиакам.

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