«Советы в области психологии». Феттель — о функциях советника команды Формулы-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о функциях советника команды «Королевских гонок».

«Для молодого таланта может быть чрезвычайно ценно, если рядом есть кто-то, кто может помочь тебе, но не в том смысле, что он скажет тебе, где притормозить, повернуть или как проехать по поребрику. Пилот должен уметь делать это сам; более важными являются советы в области психологии.

Четыре пилота, находящиеся на вершине Формулы-1, могут стать чемпионами мира. В конечном итоге, однако, это будет только один гонщик, и в этом тоже есть своя причина. Вы не можете изменить людей, вы можете только развить их сильные стороны и поработать над их слабостями. Вы также не должны пытаться сделать из гонщика следующего [Льюиса] Хэмилтона или [Михаэля] Шумахера, это не сработает. Это больше похоже на работу с восприятием человека, а не на то, чтобы заставить его перенять чей-то характер», — приводит слова Феттеля издание Racingnews365.