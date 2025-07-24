«Надеюсь, я вернусь к такой жизни». Ферстаппен пожаловался на нехватку времени с семьёй

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен признался, что ему не хватает времени с семьёй.

«Я провожу с ними все праздники, но мне действительно не хватает моментов, когда мы встречаемся на выходных, лежим на диване, расслабляемся. Такие моменты невозможны для меня. Надеюсь, однажды я смогу вернуться к такой жизни», — приводит слова Ферстаппена издание The Athletic.

Напомним, после 12 этапов Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте пилотов, уступая британцу Ландо Норрису и австралийцу Оскару Пиастри из «Макларена».

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