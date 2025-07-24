Экс-пилот «Ред Булл» Албон прокомментировал увольнение Хорнера

29-летний тайско-британский гонщик Формулы-1 Александер Албон, выступающий за команду «Уильямс», прокомментировал увольнение Кристиана Хорнера с должности руководителя из «Ред Булл». Александер выступал за австрийцев в 2019-2020 годах.

«Да, это было неожиданно. Я думаю, что это человек, который, очевидно, очень помог мне в моей долгой карьере. Да, очевидно, что он был в автоспорте долгое время и добился больших успехов. Так что можно сказать, что он построил команду, и то, что он уходит, — это, конечно… ну, это впервые.

Очевидно, что я довольно поздно присоединился к своего рода «эпохе» Кристиана Хорнера, скажем так. Так что мне было ясно, что у него были свои люди и он всех объединил. Я думаю, что в «Ред Булл» было много давно работающих сотрудников, которые там были долгое время и остаются по сей день. Казалось, у него был хороший талант находить нужных людей, а затем создавать вокруг себя хороший круг, и они, похоже, преуспели в этом и очень быстро поднялись на вершину, и, я думаю, это часть его успеха», — приводит слова Албона издание GPblog.