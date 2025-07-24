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Лоусон: разница между Мекисом и Хорнером? Я проработал два Гран-при в «Ред Булл»

Лоусон: разница между Мекисом и Хорнером? Я проработал два Гран-при в «Ред Булл»
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон из команды «Рейсинг Буллз» высказался об увольнении Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

«Очевидно, что нам как гонщикам есть о чём подумать, и особенно в этом году, я думаю, он был очень напряжённым, для меня так точно. Но на данный момент у нас в последнее время всё складывается неплохо, я думаю, что машина работает хорошо и наша скорость хорошая, так что мы просто сосредоточены на том, чтобы повторить это, и я думаю, что перемены на самом деле не так уж много значат. Не слишком сильно что-то поменяется.

Приход Мекиса в «Ред Булл»? Честно говоря, на данный момент вообще трудно сказать. Для команды здорово, что пришёл такой человек, как Лоран. Лоран — тот, кто сделал удивительные вещи для нашей команды, и мне действительно понравилось с ним работать. Я думаю, он много привнесёт в «Ред Булл».

Разница между Мекисом и Хорнером? Я провёл в «Ред Булл» две гонки, так что на самом деле не так уж много работал с «Ред Булл». Трудно сказать наверняка по результатам двух гонок. Честно говоря, я потратил большую часть своего времени, работая с этим проектом [«Рейсинг Буллз»]», — приводит слова Лоусона издание GPblog.

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