«Очевидно, я был ближе к Марко». Гасли — об увольнении Хорнера из «Ред Булл»

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли, выступающий за команду «Альпин», высказался об увольнении Кристиана Хорнера с должности руководителя в «Ред Булл», за который когда-то пилотировал Пьер.

«Я думаю, его качества не подлежат сомнению, потому что, когда у тебя такое количество чемпионств за 20 лет карьеры, можно лишь уважать все достижения с командой. То, что он сделал с «Ред Булл», — это очень замечательно и впечатляюще. Он определённо очень, очень хорош в том, что делает с командой. Я уверен, мы увидим его где-то, потому что с таким опытом и навыками, без сомнений, некоторые команды будут заинтересованы в Кристиане.

Очевидно, что я был ближе к Хельмуту просто потому, что он в большей степени является связующим звеном между гонщиками. Хельмут пришел тренировать меня, когда мне было 17, и подписал с ним контракт. Я познакомился с Кристианом немного позже, в процессе обучения и будучи частью академии, поэтому у меня было меньше контактов с ним, но всё же они были. Я думаю, что у него определённо очень хорошие результаты в «Ред Булл», — приводит слова Гасли издание GPblog.