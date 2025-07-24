Лоран Мекис прибыл на первый этап Ф-1 в качестве главы «Ред Булл»

Новый глава «Ред Булл» француз Лоран Мекис прибыл в Бельгию, где на предстоящих выходных дебютирует в качестве руководителя австрийской команды.

Фото: Red Bull F1 Team

Лорану Мекису 48 лет. Француз получил образование на родине, закончив Высшую школу авиационной и автомобильной инженерии, после получил диплом магистра в английском Университете Лафборо.

Свою карьеру начал в Формуле-3 в 2000 году, после чего получил приглашение от «Пежо» и попал в команду Формулы-1 «Эрроуз» как инженер по разработке двигателей.

В 2003 году Мекис перешёл в «Минарди» (позднее – «Торо Россо»), где получил должность главного инженера. С 2012 по 2017 год работал в Международной автомобильной федерации (ФИА), в 2018-м перешёл в «Феррари», где стал директором отдела по гоночным операциям. С середины 2023 до середины 2025 года возглавлял «Рейсинг Буллз».