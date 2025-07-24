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В MotoGP представили календарь сезона-2026

В MotoGP представили календарь сезона-2026
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Пресс-служба чемпионата мира по мотогонкам MotoGP опубликовала календарь на сезон 2026 года.

Фото: Пресс-служба MotoGP

Мотогонщики в 2026 году, так же, как и в 2025-м, проведут 22 этапа и начнут сезон с Гран-при Таиланда в Бурираме. Но второй этап вместо Аргентины состоится в Бразилии в Гоянии. Завершится сезон также в испанской Валенсии.

В сезоне 2025 года после 12 Гран-при лидером чемпионата является шестикратный чемпион серии Марк Маркес, выступающий на «Дукати». На его счету 381 очко. У его младшего брата Алекса Маркеса («Дукати») второе место и 261 балл. Третьим в таблице чемпионата располагается двукратный чемпион MotoGP и напарник Марка Франческо Баньяя — 213 очков.

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