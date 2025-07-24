Хэмилтон — об увольнении Хорнера: не обращаю внимания на то, что происходит в Формуле-1

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», прокомментировал увольнение соотечественника Кристиана Хорнера с должности руководителя в «Ред Булл».

«Когда я не на трассе, я не обращаю внимания на то, что происходит в Формуле-1. Я не был ни удивлён, ни не удивлён. Что тут можно сказать? Я сидел с Кристианом в его офисе в 2005 году, когда я выступал в Формуле-3 и мечтал попасть в GP2. Он был в «Ардене». И я бы не сказал, что мы поладили с самого начала, но, когда я наблюдал за его прогрессом и карьерой, было очевидно, что то, что он сделал с командой, с огромной группой удивительных людей, было просто замечательно.

Чтобы успешно руководить такой большой организацией, нужны талант и мастерство, и это то, что он привнёс в команду. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции пилотов в Бельгии.