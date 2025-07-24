На GARAGE FEST покажут знаменитые раллийные машины, гоночные «Эстонии» и многое другое

Традиционная секция «Автокультура» на GARAGE FEST Игора Драйв 2025 будет посвящена автомобильному спорту, сообщает пресс-служба гоночной трассы. Экспозиция «Автокультуры» будет насчитывать около 170 автомобилей, среди которых представлены боевые экземпляры, принимавшие участие в гонках, и так называемые омологационные дорожные машины, на основе которых были созданы легенды гонок. В 2025-м ожидается большое количество машин, которые не были представлены на GARAGE FEST Игора Драйв в прошлые годы.

Настоящим украшением «Автокультуры» станут гоночные автомобили: боевая Subaru Impreza WRX STI 16-кратного чемпиона России Сергея Успенского и его ралли-рейдовый прототип; боевые Lancia Delta Integrale и Subaru Impreza группы А, а также Toyota Celica WRC. Все эти машины царили на раллийных спецучастках в 1990-е и 2000-е, сначала добившись успеха на мировом уровне, а затем повторив его в чемпионате России.

Гости фестиваля смогут сравнить гоночные машины прошлого с современной техникой — на «Автокультуре» представят несколько современных раллийных машин. В экспозиции будут и автомобили-звёзды других дисциплин автоспорта: гонок на выносливость — российский спортпрототип Shortcut 527 и Lamborghini Gallardo GT3, а также дрифт-кар Flanker Сергея Кабаргина.

«Автокультура» на GARAGE FEST Игора Драйв Фото: «Игора Драйв»

Кроме того, в экспозиции будут и легендарные отечественные гоночные автомобили формулы «Эстония», выступавшие в чемпионате СССР и Кубке дружбы социалистических стран в 1970-е и 1980-е годы, и два ГАЗ М-21 «Волга» — на одном Алексей Васильев проехал историческое ралли «Монте-Карло», а на другом выступал легендарный советский гонщик и тренер Эдвард Сингуринди, и ВАЗ-2101, выходивший на старт исторического марафона на Нюрбургринге, а также реплика легенды советского ралли Lada 2105 VFTS.

Будут и ранее не выставлявшиеся на GARAGE FEST дорожные машины — Ferrari 550 Maranello, Ford Focus RS, Lamborghini Diablo, Lancia Beta Coupe и ряд других спорткаров и классических машин прошлого.

Чтобы узнать больше подробностей о представленных в экспозиции автомобилях, гости GARAGE FEST Игора Драйв 2025 смогут воспользоваться аудиогидом.

«Автокультура» на GARAGE FEST Игора Драйв Фото: «Игора Драйв»

На протяжении всего фестиваля по несколько раз в день будут проходить дефиле: десятки автомобилей проедут по импровизированной красной ковровой дорожке, продемонстрировав свои отличительные особенности и фишки. Экскурсоводы, автомобильные эксперты Михаил Конончук и Антон Ширяев, представят каждую машину-участницу дефиле и расскажут её историю. В один из дней фестиваля автомобили-участники проедут по шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв».

Традиционно частью «Автокультуры» станет Лекторий, посвящённый главной теме выставки. Топовые российские пилоты, конструкторы и эксперты автомобильного спорта обсудят прошлое, настоящее и будущее гонок. Кроме того, коллекционер Глеб Рачко и журналист Андрей Моторов расскажут о главных легендах автоспорта: о культовых автомобилях, культовых гонках, участие в которых поднимает их цену, и пилотах, за машинами которых охотятся коллекционеры.